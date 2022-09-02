Более 20 тыс. долларов хочет собрать казахстанка на лечение своего сына

Ералы. Фото: из личного архива

10-летний Ералы из Атырауской области страдает редким видом опухоли кости. В 2018 году родители обратили внимание на проблемы с рукой мальчика. После обследования ему сделали три операции, поставили диагноз, рука стала восстанавливаться. Сейчас мальчику нужна дорогостоящая таргетная терапия, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2018 году мы заметили у сына проблемы с рукой. Врачи Атырауской области сказали, что необходимо ехать в Нур-Султан, делать операцию и полностью обследовать мальчика. Первую операцию провели в 2019 году, поставили диагноз по результатам гистологического исследования: доброкачественное образование третьего и четвертого пальцев кисти левой руки (десмопластическая фиброма).

Рука была в гипсе месяц, после этого была пройдена реабилитация. Но состояние руки стало ухудшаться, пальцы, которые до операции могли двигаться, стали неподвижными. Снова было обнаружено новое образование", - говорит мама мальчика Мейрамгуль Жардемова.

В 2020 году провели вторую операцию, а затем - реабилитацию. Несмотря на хорошие результаты анализов и рентгена, положительных изменений не произошло. Семье пришлось обратиться за помощью к зарубежным докторам.

В Турции было пройдено полное обследование, которое подтвердило редкое заболевание мальчика. Кроме того, Ералы провели третью операцию. Результаты после ее проведения хорошие, рука начала восстанавливаться, но ребенку нужна таргетная терапия.

"Мы собрали все свои средства, которые у нас были, и уже приступили к лечению, но мы должны принимать его непрерывно, иначе все, что было сделано, окажется зря. Мы постоянно обращаемся к блогерам, звездам и медийным лицам. Нас просто не замечают, я понимаю, сейчас очень много таких, как мы, кто ведет сборы и таким образом пытается спасти своих детей.

Клиника выставила нам счет на лечение - 21 800 долларов. Для нас это не подъемная сумма. Прошу помочь моему сыну в сборе средств на лечение всех неравнодушных казахстанцев", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 1474 0787

Halyk Bank: 4390 8722 0222 6074

Тел.: +7 705 632 7888 Мейрамгуль (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1985844-bolee-20-tys-dollarov-hochet-sobrat-kazahstanka-na-lechenie-svoego-syna/