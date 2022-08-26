Мальчик родился с редкой патологией в Алматы

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Анна и Тахир из Алматы - счастливая семейная пара, которая очень ждала рождения младшего сына. О своей беременности женщина узнала в день рождения старшего ребенка. Но младший Абдусамат родился с редкой патологией и уже год продолжается борьба за здоровье мальчика, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда старшему сыну Кириллу было четыре года мы решили, что хотим еще ребенка и стали готовиться к новой беременности. В пятый день рождения Кирилла я узнала, что беременна, было много радости. На первом скрининге сказали, что все отлично и плод абсолютно здоров, но после 14 недели начал сильно расти живот и начались проблемы с моим здоровьем.

Постоянная изжога, тахикардия, анемия, гипертония. Во время второго скрининга поставили подозрение на атрезию пищевода у плода. Врачи предложили прервать беременность, но мы отказались. Почитав научные статьи об этой патологии, мы узнали, что все можно исправить", - вспоминает Анна Прокофьева, мама Абдусамата.

16 марта 2021 года родился Абдусамат путем кесарева сечения. Мама лишь успела его поцеловать, как малыша забрали, подтвердили диагноз и назначили первую операцию За две недели было проведено пять операций, говорит Анна, все они - без результата. Попробовать все исправить предложили после года.

"Я была в отчаянии, не могла спать первые два месяца из-за того, что он задыхался, так как эзофагастома была неправильно выведена, были задеты ряд мышц и нервов. Из-за этого его слюни уходили в дыхательные пути. После мы оформили инвалидность и начали искать хорошего специалиста, нашли и договорились с профессором, но, к большому сожалению, он скончался от СOVID-19", - говорит Анна.

Семья нашла клинику в Стамбуле и Москве. В Стамбуле выставили счет на 23 тысячи долларов, но собрать удалось лишь 7 тысяч. В московской клинике приняли семью, пообещав сделать операцию за 9 тысяч долларов, но по приезде мальчику отказали в операции якобы по причине лишнего веса.

Тогда супруг Анны, Тахир Исламбаев предложил заложить квартиру для лечения в Стамбуле. В январе этого года успешно прошла операция. Однако на пятые сутки у ребенка образовался свищ.

В итоге в клинике пришлось провести больше времени, чем ожидалось. Сейчас Абдусамат может кушать только перетертые супы, так как у него - очень узкий пищевод.

"Нам нужно вернуться в клинику и провести процедуру расширение пищевода на 1-2 миллиметра, стоимость данного лечения - 6000 долларов. У нас нет таких денег и сами мы собрать такую сумму не сможем, у нас ничего не осталось. Но я верю, что в мире много добрых людей, которые помогут нам пройти через трудности и наш маленький ребенок сможет попробовать все вкусы этого прекрасного мира", - заключила мама.

Реквизиты:

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1984914-malchik-rodilsya-s-redkoy-patologiey-v-almaty/