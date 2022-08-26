"Томатный грипп": новый вирус распространился среди детей в Индии

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Новая вирусная инфекция распространилась среди детей в Индии. Врачи назвали ее "томатный грипп" из-за характерных красных волдырей, которые появляются на теле ребенка. Чаще всего вирус поражает детей в возрасте до пяти лет, передает The Guardian.

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Инфекция, прозванная "томатным гриппом", впервые была обнаружена в индийском штате Керала. Затем она распространилась на штаты Тамил Наду и Одише. Согласно статье, опубликованной в Lancet Respiratory Medicine, по состоянию на 26 июля вирус был диагностирован у 82 детей в возрасте до пяти лет, проживающих в Керале. Ученые пока не исследовали этот вирус достаточно хорошо. Его называют "томатным гриппом" из-за болезненных красных волдырей, которые появляются на теле ребенка.

Отмечается, что этот вид гриппа очень заразен. Дети особенно уязвимы, поскольку вирус легко передается через подгузники и прикосновение к грязным поверхностям.

"Инфекция находится в эндемическом состоянии и неопасна для жизни. Однако, опираясь на ужасный опыт пандемии COVID-19, мы рекомендуем проявлять бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки", — говорится в статье Lancet.

В статье также отмечается, что "томатный грипп" может быть следствием чикунгуньи (вирусное заболевание, развивающееся после укуса комара) или лихорадки денге у детей, а не отдельной вирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1984754-tomatnyy-gripp-novyy-virus-rasprostranilsya-sredi-detey-v-indii/