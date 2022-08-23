Оспа обезьян распространилась по всем американским штатам

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Случаи заболевания оспой обезьян к этому моменту были зарегистрированы во всех 50 американских штатах. По всей стране зафиксировано свыше 14 тысяч случаев, передает ABC News.

Последним объявившим о заболевании стал штат Вайоминг.

Первый случай заражения был зарегистрирован в середине мая. Сейчас "лидерами" по количеству случаев заболевания являются Нью-Йорк, где заболели более 2700 человек, затем идут Калифорния, Флорида, Техас и Джорджия.

Недуг также выявили минимум у пяти детей и у одной беременной женщины.

Напомним, в начале августа министерство здравоохранения рассказало, добралась ли оспа обезьян до жителей Казахстана.

А в конце июля глава ВОЗ объявил вспышку данного заболевания чрезвычайной ситуацией. Также режим ЧС в связи с распространением болезни объявили в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1984407-ospa-obezyan-rasprostranilas-po-vsem-amerikanskim-shtatam/