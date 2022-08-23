Боли в боку посчитали невралгией: девочка из Нур-Султана борется с раком печени

Джамиля. Фото: из личного архива

9-летняя Джамиля Хасенова из Нур-Султана – долгожданный ребенок в семье. Она росла здоровой девочкой, и даже простуда была для нее редким "гостем". В 2021 году она пожаловалась на боли в правом боку, врачи диагностировали межреберную невралгию. Однако болезнь оказалась куда более серьезной, передает корреспондент NUR.KZ.

Кроме Джамили в семье растут двое старших дочерей. Родители поженились будучи юными, сразу на свет появились две дочери, и лишь через 10 лет родилась Джамиля. Младшая дочь была активной, здоровой, никаких проблем со здоровьем не испытывала.

В ноябре 2021 года она стала жаловаться на боли в боку, которые врачи назвали межреберной невралгией и прописали мазь. Но так как боль не проходила, а лишь усиливалась, то 7 марта 2022 года девочку положили в больницу.

"На УЗИ обнаружили опухоль больших размеров. С 7 по 16 марта казахстанские врачи думали, что с нами делать, не могли поставить точный диагноз. 16 марта нас перевели Национальный научный центр материнства и детства. Все это время у ребенка держалась температура 37-38 градусов.

18 марта сделали лапароскопическую биопсию печени. По результатам гистологии моей дочери диагностировали эмбриональную саркому печени. 30 марта была проведена операция – резекция правой доли печени. Было удалено 75% печени с опухолью. Дальше в Казахстане предложили продолжить лечение в онкологическом отделении, была предложена лучевая терапия, которая неприменима при нашем диагнозе", – рассказывает мама девочки, Жанар Хасенова.

26 апреля семья отправилась на лечение в Турцию, где диагноз не подтвердился.

"У нас не эмбриональная саркома печени, а гепатобластома. Нам необходимо пройти длительное лечение в клинике MEDIPOL. Клиника нам выставила счет на сумму 81 000 долларов, на сегодняшний день не хватает 73 302 доллара. Сумма для нашей семьи просто непосильная. Мы просим всех не равнодушных людей помочь нам в сборе денег на лечение нашей дочери", – заключила Жанар.

Реквизиты:

номер, привязанный к Kaspi: +7 701 242 6662, Алия Ш. (тетя Джамили);

Halyk bank: 5354 5100 7202 6890, Aliya Mustafina (Sharkeeva).

Контакты:

номер телефона мамы (Жанар): +7 701 993 50 60 (только WhatsApp);

страница сбора в Instagram: @help_djamilya.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1984290-boli-v-boku-poschitali-nevralgiey-devochka-iz-nur-sultana-boretsya-s-rakom-pecheni/