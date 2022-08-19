"Продали все имущество": более 400 тыс. евро стоит лечение для мальчика из Нур-Султана

Нурислам. Фото: из личного архива

Пятилетний Нурислам Ержигит из Нур-Султана болен тяжелым видом рака – нейробластомой забрюшинного пространства с распространением в межпозвонковое отверстие и метастазами в костный мозг. Сейчас мальчик проходит лечение в Барселоне, однако оплатить полный курс родители не могут, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все началось еще в июне 2019 года – тогда ребенок перенес операцию в целях диагностики, после получил шесть курсов химиотерапии, затем получал полный курс лучевой терапии, после пришлось еще четыре курса химиотерапии пройти. В феврале 2021 года была операция.

После постоперационного восстановления с мая по сентябрь 2021 года мой сын получил еще шесть курсов химиотерапии. Затем нас отпустили домой, дав надежду, что все осталось позади. Но, к большому нашему сожалению, рак вернулся в декабре 2021 года. В этот раз нам смогли предложить всего один курс химиотерапии – больше ничего наши врачи сделать не смогли, так как все возможное лечение по протоколу в Казахстане мы прошли", – рассказывает папа мальчика, Галымжан Аманкулов.

Состояние ребенка было критическим: он питался через зонд, не мог ходить, сидеть. Показатели здоровья ухудшались с каждым днем, рак поражал жизненно важные органы все больше и больше.

"Местные врачи делали все, чтобы хоть как-то поддерживать состояние ребенка. Мы начали искать вариант лечения за рубежом: отправили запрос в клиники, которые работают с данным видом рака и, к счастью, нашли нужную клинику и профессора.

Профессор Мора испанской клиники "Сан Жуан де Деу" несколько раз выходил на видеоконференции с нашими врачами, чтобы оценить состояние ребенка, и дал шансы на выздоровление, расписал схему двух курсов химиотерапии, которая дала значительные результаты. Ребенок стал самостоятельно есть и пить, общее состояние улучшилось, потихоньку даже начал снова садиться, доза обезболивающих препаратов значительно уменьшилась", – вспоминает отец.

Родители приняли решение лететь в Испанию, в педиатрический институт "Сант Жоан Де Деу" (Hospital Sant Joan de Deu), который находится в Барселоне. Клиника предлагает новейший метод лечения нейробластомы. Полный курс лечения рассчитан на полтора года и оценен в общую сумму 432 564 евро.

"Так как состояние ребенка было очень тяжелым, клиника смогла нас принять с той суммой, которая на тот момент была у нас в руках, и мы незамедлительно вылетели в Барселону. До вылета в Испанию мы продали все свое имущество, собирали деньги от всех знакомых и родственников, привлекли волонтеров на сбор денег и смогли внести первый транш в клинику в размере 50 000 евро.

Лечение нашему сыну помогает: он бегает – не скажешь, что он болеет – активный. Но на продолжение лечения денег больше нет. Сейчас мы в отчаянии: своими силами максимально стараемся собрать необходимую сумму в срок, но сумма колоссально большая, и поэтому я вынужден просить помощи. Лечение нельзя прерывать: от этого зависит жизнь моего ребенка", – говорит Галымжан.

К сбору на сегодня осталось 312 010 евро. Кроме того, образовался долг перед клиникой в 44 620 евро.

Реквизиты:

Kaspi: 5169 49717422 0735

Тел.: +7 701 677 85 92 (Лаура О., мама)

Halyk: 4405 6398 0589 2807 (мама)

Сбербанк: 4263 4333 3102 0112 Laura Orazova (мама)

Контакты:

Instagram: @nurislam_komek

Тел: +7 702 923 58 68, Галымжан (папа).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1983804-prodali-vse-imuschestvo-bolee-400-tys-evro-stoit-lechenie-dlya-malchika-iz-nur-sultana/