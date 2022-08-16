Родилась в 26 недель: девочке из Кокшетау требуется реабилитация

Еркемай. Фото: из личного архива

4-летняя Еркемай Сарсенбай из Кокшетау - желанный и запланированный ребенок в семье. Родители ждали ее появления, но встреча произошла слишком рано - малышка родилась на 26-й неделе беременности, передает корреспондент NUR.KZ.

"На плановом осмотре у меня выявили высокое давление, врач вызвал "скорую" и меня отправили в роддом. В роддоме провели полный осмотр и спектр анализов, сразу поместили меня в реанимацию. На консилиуме врачей было принято решение спасать жизнь матери.

Я очень просила врачей спасти моего ребенка в первую очередь, а не меня. УЗИ показало, что ребенок шевелится, но очень слабо. Меня сразу направили в операционный блок, где провели кесарево сечение.

Еркемай при рождении не закричала. Ее сразу забрали в реанимацию подключили к аппарату. Врачи не давали прогнозов, так как ребенок был в тяжелом состоянии, пришлось делать переливание крови два раза", - вспоминает Айдана Анапина, мама Еркемай.

Через три недели у ребенка случился приступ брадикардии. Состояние ребенка ухудшилось из-за приступа апноэ. Но врачи спасли малышку, она постепенно начала дышать.

Домой Еркемай выписали с весом 2300 грамм. Девочка начала получать лечение ЛФК и массаж. А потом у девочки обнаружили эпилепсию.

"В два года мы поехали на первую реабилитацию в Алматы в РЦ "Балбулак", прошли все процедуры. Еркемай начала немного реагировать на звуки, но чувствительность рук и ног была низкой. Мы прошли четыре курса у мануального терапевта, у Еркемай были хорошие результаты. Она начала двигать руками, поднимала голову, лежа на животе.

В прошлом году мы возили ее в Узбекистан, где получили лечение от эпилепсии. Врачи разрешили нам заниматься реабилитацией ребенка. В этом году мы прошли курс в центре "Территория успеха" в Алматы, где тоже были отличные результаты. Дочь держит голову, ползает, держит игрушки и слушает песни, радуясь. Для продолжения лечения нам необходим вертикализатор и курс реабилитации в "Территории успеха", - говорит Айдана.

Сумма расходов для семьи неподъемна - 2 млн 335 тысяч тенге.

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Тел.: +7 771 375 26 13 Айдана А. (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1983348-rodilas-v-26-nedel-devochke-iz-kokshetau-trebuetsya-reabilitatsiya/