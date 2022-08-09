Первую смерть от оспы обезьян зафиксировали в Эквадоре

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Министерство здравоохранения Эквадора сообщило, что в стране зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. Пациент скончался от имевшейся у него ранее патологии, передает РИА Новости.

Первый случай заболевания оспой обезьян в Эквадоре был зафиксирован чуть более месяца назад. Всего на данный момент зарегистрировано 10 случаев. Скончался один пациент.

"Один человек умер в понедельник, 8 августа, из-за имевшейся у него ранее патологии", - гласит сообщение эквадорского Минздрава.

Тем временем первый случай заболевания недугом выявлен в Молдове. Заболевшим оказался иностранец, приехавший из Соединенных Штатов.

"Оспа обезьян подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из Соединенных Штатов Америки по работе", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце июля в первом штате США Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за распространения оспы обезьян. Вскоре режим чрезвычайной ситуации из-за данного недуга объявили по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1982380-pervuyu-smert-ot-ospy-obezyan-zafiksirovali-v-ekvadore/