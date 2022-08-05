США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

Министр здравоохранения и соцслужб США Хавьер Бесерра. Фото: Twitter/Secretary Xavier Becerra

Министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра сообщил в Twitter, что в стране официально объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян.

Бесерра также сообщил, что уже подписал соответствующий документ.

"В свете развивающихся обстоятельств на местах я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения по оспе обезьян. Мы готовы поднять наши ответные меры на новый уровень в борьбе с этим вирусом. Мы призываем всех американцев серьезно отнестись к оспе обезьян", - написал Бесерра.

"Это официально: только что подписано решение о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения по оспе обезьян", - добавил чиновник.

Согласно данным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране уже подтвердили свыше семи тысяч случаев заражения оспой обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1981855-ssha-obyavili-ospu-obezyan-chrezvychaynoy-situatsiey/