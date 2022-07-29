Крупный город в США объявил режим ЧС из-за оспы обезьян

Сан-Франциско. Иллюстративное фото: Pexels

Мэр Сан-Франциско сообщила в своем блоге на сайте Medium, что в городе решили объявить режим чрезвычайной ситуации в связи со стремительным увеличением случаев заболевания оспой обезьян.

Самый первый подтвержденный случай был зафиксирован 3 июня. С тех пор количество заболевших увеличилось.

"Сегодня наш Департамент общественного здравоохранения принимает меры по объявлению чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на местном уровне, чтобы помочь нам лучше подготовиться к распространению этого вируса", - сообщила мэр Сан-Франциско Лондон Брид.

Ранее стало известно, что администрация Байдена рассматривает возможность объявить вспышку оспы обезьян в США чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

А в ВОЗ уже объявили вспышку болезни в мире чрезвычайной ситуацией.

По состоянию на 28 июля, количество подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян достигло более 4900, говорится на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1980867-krupnyy-gorod-v-ssha-obyavil-rezhim-chs-iz-za-ospy-obezyan/