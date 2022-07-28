Переименовать оспу обезьян из-за чувств темнокожих призвали в Нью-Йорке

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Комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан призвал ВОЗ в Twitter переименовать оспу обезьян, так как название заболевания может задевать чувства темнокожих и представителей ЛГБТ.

"Мы призываем ВОЗ немедленно принять меры для переименования вируса оспы обезьян. Мы испытываем растущую озабоченность по поводу потенциально стигматизирующего воздействия, которое может оказать на уязвимые сообщества распространение информации о вирусе оспы обезьян", - сообщил Васан.

Он прикрепил к твиту ссылку на письмо, в котором утверждает, что распространение информации и открытое обсуждение оспы обезьян имеет "стигматизирующее и разрушительное воздействие" на афроамериканцев и представителей ЛГБТ.

Васан отметил, что вирус оспы обезьян не происходит от обезьян, поэтому необходимо сменить название недуга.

Тем временем вспышку оспы обезьян хотят объявить в США чрезвычайной ситуацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1980585-pereimenovat-ospu-obezyan-iz-za-chuvstv-chernokozhih-prizvali-v-nyu-yorke/