Вспышку оспы обезьян захотели объявить в США чрезвычайной ситуацией

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Администрация Джо Байдена рассматривает возможность объявить вспышку оспы обезьян в США чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, передает The Washington Post.

Американские чиновники начали обсуждать введение мер в связи с оспой обезьян сразу после того, как глава ВОЗ объявил вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В США подтвердили уже почти 2900 случаев заболевания, в том числе два случая зафиксировано среди детей, которые проживали в доме с инфицированным взрослым.

Тем временем министр здравохранения Франции Франсуа Брон сообщил, что в стране подтверждено более 1700 случаев заболевания оспой обезьян, передает "Украинская Правда" со ссылкой на BFMTV.

Брон рассказал журналистам, что в Иль-де-Франсе будет открыт центр вакцинации против оспы обезьян.

Также вскоре будет подписан приказ, согласно которому всем медикам-студентам будет разрешено делать прививку против обезьяньей оспы.

Тем временем первый случай подтвердили в Японии, передает агентство Kyodo. Это житель Токио, которому 30 лет. Он недавно вернулся из поездки в Европу.

Также первый случай подтвердили в Таиланде. Зараженным оказался уроженец Нигерии, он был госпитализирован на Пхукете, передает The Star.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1980145-vspyshku-ospy-obezyan-zahoteli-obyavit-v-ssha-chrezvychaynoy-situatsiey/