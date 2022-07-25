"Хочу, чтобы научилась говорить": костанайка собирает деньги на операцию для дочери в Израиле

Акнур Ахметжанова с мамой Дайаной: Фото из личного архива

Трехлетняя Акнур Ахметжанова из Костаная живет с диагнозом "стеноз гортани". Дышать и жить полноценной жизнью девочка может благодаря трахеостоме, отверстию в трахее, образованному хирургическим путем. Однако именно трахеостома мешает Акнур научиться разговаривать. Чтобы решить эту проблему, нужна дорогостоящая операция в Израиле, передает корреспондент NUR.KZ.

Дайана Мулдахметова из Костаная рассказывает, что ее дочь Акнур родилась недоношенной. С первых дней жизни семье приходилось бороться за жизнь ребенка. В полтора месяца девочка пережила операцию из-за нарушения формирования сосудов сетчатки глаза. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако у ребенка начались проблемы с дыханием.

"Дочь переставала дышать, когда я ее кормила. Срочно обратились в больницу, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пролежали 25 дней. После выписки думали, что все осталось позади, но буквально через неделю дочь опять стала беспокойной. Начала тяжело дышать, появилась одышка.

После долгих обследований обнаружили пневмонию, а потом и кисту в правом легком", – рассказывает Дайана.

Акнур необходима была операция в Национальном научном центре материнства и детства, но ее состояние не позволяло госпитализировать ребенка, поэтому хирурги прилетели в Костанай. Они удалили девочке среднюю долю правого легкого и установили трахеостому.

Дайана научилась ухаживать за дочкой: санировать трахеостому, делать перевязку, кормить ребенка через зонд, вставлять зонд. Но и на этом проблемы со здоровьем Акнур не закончились. В течение трех месяцев мама с дочкой ложились в больницу, где Акнур под наркозом меняли трубку.

По истечении этого срока врачи оформили для Акнур квоту на лечение в ННЦМД. Там девочке, наконец, поставили окончательный диагноз – "стеноз гортани". Научили маму менять дочке трубку самостоятельно.

У Акнур сохранен интеллект, девочка понимает слова родных, любит играть и общаться. Не может только говорить. Делать это мешает трубка. Удалить ее без вреда для здоровья Акнур возможно, но в Казахстане такие операции не делают. И даже хирург из Италии, который в 2021 году приезжал в Алматы, отказался делать это. Он лишь удалил рубцы после прошлой операции.

Помочь Акнур согласились в клинике Sheba в Израиле. Лечение в клинике обойдется семье в 51 тысячу долларов (почти 25 млн тенге). Семье также необходимы средства на дорогу и проживание. Дайана собирает деньги с помощью родных и друзей, но также надеется на помощь казахстанцев.

"Из-за трахеостомы дочка часто заражается вирусными заболеваниями и тяжело их переносит. Я хочу, чтобы она могла дышать сама, чтобы научилась разговаривать. Чтобы все эти трудности остались в далеком детстве, а она могла пойти в школу со своими сверстниками и радоваться жизни", – говорит Дайана Мулдахметова.

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Телефон: +7 702 445 19 94 Дайана М. (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1980076-hochu-chtoby-doch-mogla-govorit-kostanayka-sobiraet-dengi-na-operatsiyu-dlya-docheri-v-izraile/