Первый с 2013 года случай заболевания полиомиелитом выявили в США

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В США зафиксировали случай полиомиелита впервые почти за десятилетие. Заболевший проживает в штате Нью-Йорк, передает The Washington Post со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Случай все еще расследуется. Заболевшему 20 лет, он побывал в Польше и Венгрии. Вернулся домой в июне и был госпитализирован.

Тестирование выявило у него тип полиомиелита, заболевание которым распространено, в основном, за пределами США.

Пациент был выписан и проходит лечение на дому. По словам врачей, ему с трудом удается стоять и передвигаться.

Согласно информации на сайте ВОЗ, полиомиелит - высокоинфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Начальные симптомы - лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях.

Вирус может передаваться от человека человеку, а также, например, через продукты питания или загрязненную воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1979731-pervyy-s-2013-goda-sluchay-zabolevaniya-poliomielitom-vyyavili-v-ssha/