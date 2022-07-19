Четыре человека умерли от конго-крымской лихорадки на юге Казахстана

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В Кызылординской области зафиксированы четыре летальных случая от конго-крымской геморрагической лихорадки. Один из умерших – несовершеннолетний парень, страдавший от онкологии.

Как передает телеканал "Хабар 24", двое из числа умерших – жители Жалагашского района. Еще двое – из Шиели и Кызылорды.

Отмечается, что в числе умерших – 17-летний подросток, страдавший онкологическим заболеванием. Признаки лихорадки проявились у него после возвращения с поля.

Телеканал указывает, что родные обратились за медпомощью слишком поздно – через шесть часов после госпитализации пациент скончался.

С начала года в регионе зафиксировали уже 31 случай подозрения на лихорадку. В 14 из них диагноз подтвердился. Специалисты зафиксировали рост укусов клещей в три раза и повышение зараженности среди возбудителей болезни. Кроме того, расширился ареал обитания опасных насекомых.

"В настоящее время в областной инфекционной больнице находится один пациент. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Еще два пациента поступили с подозрением на конго-крымскую геморрагическую лихорадку вчера. По последним двум случаям ждем подтверждения лабораторных исследований", – сообщил замглавы областного управления здравоохранения Жангельды Шаимбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1979213-chetyre-cheloveka-umerli-ot-kongo-krymskoy-lihoradki-na-yuge-kazahstana/