Два случая заражения лихорадкой Марбург подтвердили в Гане

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В больнице южного города Ашанти в Гане подтвердили, что два пациента были заражены лихорадкой Марбурга. Оба инфицированных впоследствии скончались, передает Би-би-си.

Образцы двух пациентов были переданы в лабораторию в Сенегале. Диагноз подтвердился в начале месяца.

На данный момент 98 человек, контактировавших с инфицированными, были изолированы.

Вирус лихорадки Марбурга подлежит тому же семейству вирусов, что вызывают лихорадку Эбола. Может передаться от летучих мышей и между людьми через телесные жидкости.

Симптомами лихорадки Марбурга являются головная боль, лихорадка, мышечные боли, рвота кровью и кровотечение.

Сообщается, что жертвами вируса в 2005 году стали свыше 200 человек в Анголе. Также вспышки заболеваемости были зафиксированы в Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1978929-dva-sluchaya-zarazheniya-lihoradkoy-marburg-podtverdili-v-gane/