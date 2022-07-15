Индия подтвердила первый случай оспы обезьян

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Первый случай заболевания оспой обезьян был официально зафиксирован в индийском штате Керала, передает Bloomberg со ссылкой на министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

Заболевание подтвердили в городе Коллам в штате Керала. Заболевшим оказался путешественник из другой страны. Он был изолирован в местной больнице.

Теперь правительство Индии отслеживает другие возможные случаи заболевания, координируя свои действия с другими штатами в стране.

Напомним, неделю назад первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрировали в России. Инфицированный недавно вернулся из другой страны, его изолировали.

Также первый случай был подтвержден в Турции. Заболевшему 37 лет.

Первый подтвержденный случай заболевания оспой обезьян был выявлен 7 мая в Великобритании.

Как известно, большинство зараженных - мужчины, имевшие половые связи с мужчинами. Но также зафиксированы и другие пути передачи вируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1978660-indiya-podtverdila-pervyy-sluchay-ospy-obezyan/