Индия подтвердила первый случай оспы обезьян
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Первый случай заболевания оспой обезьян был официально зафиксирован в индийском штате Керала, передает Bloomberg со ссылкой на министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.
Заболевание подтвердили в городе Коллам в штате Керала. Заболевшим оказался путешественник из другой страны. Он был изолирован в местной больнице.
Теперь правительство Индии отслеживает другие возможные случаи заболевания, координируя свои действия с другими штатами в стране.
Напомним, неделю назад первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрировали в России. Инфицированный недавно вернулся из другой страны, его изолировали.
Также первый случай был подтвержден в Турции. Заболевшему 37 лет.
Первый подтвержденный случай заболевания оспой обезьян был выявлен 7 мая в Великобритании.
Как известно, большинство зараженных - мужчины, имевшие половые связи с мужчинами. Но также зафиксированы и другие пути передачи вируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1978660-indiya-podtverdila-pervyy-sluchay-ospy-obezyan/