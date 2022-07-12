Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России

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В Роспотребнадзоре заявили, что в России был зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший вернулся из заграничной поездки, передает "Интерфакс".

"В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", – рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что заболевший находится в изоляции в медучреждении инфекционного профиля. Заболевание протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. Все контакты пациента были вовремя установлены и находятся под наблюдением.

"В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована ", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее первый случай заболевания оспой обезьян выявили в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1978039-pervyy-sluchay-ospy-obezyan-zafiksirovali-v-rossii/