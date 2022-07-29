"Помогите мечте сбыться": казахстанка просит помощи в сборе на протез для дочери

Эллина. Фото: из личного архива

Эллина из Усть-Каменогорска родилась с патологией - с рождения у нее отсутствует часть левой руки. Сейчас девочке восемь лет, и чем старше она становится, тем больше комплексов у нее возникает. Родители надеются обеспечить ребенка функциональным протезом, но на него нужно полтора миллиона тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

На первом УЗИ во время беременности маме Эллины, Анастасии Зуевой, сообщили о патологии левой руки ребенка - ее часть просто отсутствовала. Будущие родители решили, что примут ребенка таким, какой он есть, и когда Эллина родилась, окружили ее любовью. В остальном девочка росла здоровым ребенком, ничем не отличаясь от других детей.

Трудности у Эллины начались, когда она подросла, ей стало тяжело одной рукой справляться с бытовыми делами - одеваться, держать предметы, играть.

"Эллина ходит в школу, занимается танцами и любит математические головоломки. У нее много подруг во дворе, они, конечно, уже не обращают внимание на ее ручку, но были разные неприятные ситуации, которые травмируют психику моей дочери.

Ей тяжело отвечать на вопросы: "А что у тебя с рукой?», «Почему ты такая?". Эллина понимает, что она обычный ребенок, но просто такой родилась, но каждый раз объяснять становится все труднее. Она растет и появляются комплексы", - рассказывает Анастасия.

Недавно семья узнала о функциональных протезах, которые не просто скрывают порок развития, а дают возможность ребенку почувствовать себя полноценным.

"У нас, к сожалению, нет возможности самостоятельно приобрести протез ручки, финансовые возможности семьи ограничены. А счет на протез составляет порядка 1 550 000 тенге. Такие средства мы самостоятельно собрать пока не можем.

Поэтому вынуждены попросить о помощи казахстанцев. Уважаемые земляки, неравнодушные люди, если у вас есть возможность изменить мир одной маленькой девочки, подарить ей уверенность в себе, помогите, пожалуйста, по мере сил, помогите мечте сбыться", - говорит мама.

Реквизиты для помощи Эллине:

Kaspi: 4400 4301 5618 2781

Александр Зуев (папа Эллины)

Тел.: 8 771 512 54 19

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1977277-pomogite-mechte-sbytsya-kazahstanka-prosit-pomoschi-v-sbore-na-protez-dlya-docheri/