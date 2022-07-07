О первой смерти ребенка от гепатита неясной этиологии сообщили в Греции

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Первый летальных исход, связанный с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии у ребенка, зарегистрировали в Греции, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY.

Жертвой недуга оказался 13-месячный ребенок. В течение двух дней у него наблюдались лихорадка и вялость.

"Это 13-месячный ребенок, который поступил в частную детскую клинику в связи с лихорадкой в течение двух дней и вялости. При проведении анализов была обнаружена печеночная недостаточность и отек головного мозга и, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался", - сказано в сообщении.

В мире на данный момент зарегистрировано 920 подобных случаев в 33 странах мира, сообщает ВОЗ.

Всего в Греции зафиксировано еще 11 случаев заболевания детей гепатитом неясной этиологии. Но все эти случаи не сопровождались осложнениями и пациенты оставались в хорошем состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1977264-o-pervoy-smerti-rebenka-ot-gepatita-neyasnoy-etiologii-soobschili-v-gretsii/