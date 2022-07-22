"Когда я его увидела, была в ужасе": казахстанка в одиночку пытается поставить сына на ноги

Артем. Фото: из личного архива

Артем Антипин из Усть-Каменогорска родился со смещением костей черепа. Когда удалось исправить эту патологию, выяснилось, что у мальчика ДЦП. Мама стала заниматься реабилитацией ребенка и добилась невероятных результатов, для закрепления которых нужно продолжать лечение, но на это уже нет средств, передает корреспондент NUR.KZ.

"Артем родился на 8 месяце беременности. Когда я его увидела, я была в ужасе. Кости черепа были сильно смещены в правую сторону. Мне сказали не переживать: "Через четыре дня все встанет на место". И вообще, (посоветовали – прим. ред.) сказать "спасибо, что живой". Только спустя год работы с остеопатом нам удалось поставить все кости черепа на место.

Но самое страшное было в другом. Артему в 5 месяцев поставили диагноз "ДЦП". Мой мир рухнул. Мы прошли не одного врача, искали причины. Только потом узнали, что это – родовая травма. Врачи это пропустили. Все пять месяцев ребенок плохо спал, постоянно срыгивал, был очень слабым. Но врачи списывали на то, что он недоношенный, что это колики", – рассказывает мама мальчика, Оксана Антипина.

Началась череда больниц и обследований. В тот тяжелый период из семьи ушел супруг.

Когда Артему было 1,5 года, мама повезла его на реабилитацию в Нур-Султан, затем – в Челябинск. В 2,2 года он начал ползать. После курсов реабилитации в Томске Артем стал ходить с опорой. Последние три года мальчик занимается в родном городе каждый день, посещает ЛФК, логопеда и бассейн.

Сейчас Артему пять лет и он может ходить на небольшие расстояния держа маму за руку. Между тем, вспоминает Оксана, врачи говорили ей о том, что он навсегда останется лежачим.

"Нам осталось совсем немного до самостоятельной ходьбы, до заветных шажочков. Институт Симо Милошевича в Черногории ждет Артема. Этот международный институт – в десятке лучших по всему миру. Сумма реабилитации составляет 1746 евро (811 937 тысяч тенге).

Я одна не могу осилить такую сумму. Все это время нам помогали мои родители, но они на пенсии. И для них эта тоже неподъемная сумма. Я понимаю, что сейчас всем нелегко. Но если кто-то захочет помочь Артему, я буду безумно вам благодарна", – заключила женщина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1977263-kogda-ya-ego-uvidela-byla-v-uzhase-kazahstanka-v-odinochku-pytaetsya-postavit-syna-na-nogi/