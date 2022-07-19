"Помогите собрать средства": фельдшер из Каскелена обратилась к казахстанцам из-за диагноза сына

Алишер. Фото: из личного архива

Алишер Абдрахманов после рождения хорошо набирал вес и радовал родителей, но много плакал. Мама по неопытности считала, что это норма, но после УЗИ головного мозга оказалось, что у мальчика - киста, передает корреспондент NUR.KZ.

Алишеру - 12 лет. Семья живет в Каскелене Алматинской области, но родился он в Алматы. После того, как мальчику исполнилось 40 дней, мама повела его по специалистам, тогда-то и выяснилось, что у Алишера - киста в головном мозге. Врачи обещали, что до года она рассосется, но по мере роста уже были заметны проблемы: ребенок не держал голову, не следил за игрушкой.

"В 7 месяцев​ после МРТ головного мозга​ Алишеру поставили диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез тяжелый степени тяжести. ВПР головного мозга. Частичная атрофия зрительного нерва. В год дали инвалидность.

За эти годы мы посетили множество специалистов, ездим на реабилитации, занимаемся дома ежедневно. И эти труды дают свои результаты. Возможно, кому-то они покажутся незначительными, но для ребенка с таким диагнозом, как у Алишера, это большой успех.

Он научился играть с игрушками, сейчас одной рукой удерживает игрушки и перекладывает их. Обучается на дому, любит, когда ему читают. Учителя отмечают сдвиги с умственной стороны - он понимает обращенную к нему речь. В этом году мы получили 1 группу инвалидности", - говорит мама мальчика Тудангуль Масимова.

После реабилитации в 2018 году Алишеру сняли диагноз "частичная атрофия зрительного нерва". Но занятия нельзя пропускать, иначе может произойти потеря навыков, полученных таким трудом.

"В настоящий момент мы планируем поехать на реабилитацию в РФ, город Челябинск, в медцентр "Сакура". Сумма​, согласно счету, на реабилитацию составляет 222 4000 рублей. Это - около 1 556 800 тенге. Своими силами и с помощью неравнодушных людей собрано 550 190 тенге, остаток суммы - 1 006 610 тенге, но даже этот остаток сложно собрать нашей семье.

Я работаю фельдшером в больнице Каскелена. Дежурю один день​ в неделю. В силу болезни Алишера работать​ ежедневно​ я не могу​ и я вынуждена​ открыть​ сбор​ на оплату реабилитации для моего сына.

Я обращаюсь ко​ всем неравнодушным казахстанцам, ко всем добрым​ сердцам, помогите​, пожалуйста,​ ​собрать средства, чтобы мы могли продолжать реабилитацию и лечение Алишера", - заключила Тудангуль.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 8226 5618

Масимова Тудангуль Шахиевна

ИИН 750829401959

Сбербанк (тенге): 4263 4333 4586 2772

Сбербанк (рубли): 4263 4333 4498 4445

Halyk bank: 4405 6398 5080 0390

Номер, на который можно пополнить баланс для обналичивания: +7 747 470 02 92

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1977198-pomogite-sobrat-sredstva-feldsher-iz-kaskelena-obratilas-k-kazahstantsam-iz-za-diagnoza-syna/