"Столько лет борьбы сделали нас нищими": жительница Экибастуза ищет деньги на лечение дочери от рака

Милана. Фото: из личного архива

11-летняя Милана из Экибастуза росла здоровым ребенком, никогда не болела, учится на отлично и посещает художественную школу. В марте 2019 года у нее появились боли в спине, а после ей выставили диагноз - нейробластома забрюшинного пространства с поражением лимфоузлов средостенья, передает корреспондент NUR.KZ.

Милана - очень талантливая, добрая девочка, говорит ее мама, Юлия Дереберя.

"Семья у нас неполная: я, сынок 15 лет и Миланочка. В марте 2019 года у Миланы начались боли в спине, врачи предполагали болезнь желчного пузыря, лечили два месяца антибиотиками. Ночные боли стали невыносимы. Пройдя УЗИ, мы были шокированы - легкие заполнены жидкостью, огромная опухоль сдавливает все внутри. Нас отправили в Нур-Султан для прохождения биопсии и лечения в Центр материнства и детства, в онкологическое отделение.

В мае 2019 был поставлен страшный диагноз - нейробластома забрюшинного пространства с поражением лимфоузлов средостенья четвертой стадии. В Казахстане мы прошли 4 курса химиотерапии. Но при нейробластоме необходимо исследование радиоактивным йодом, данная процедура в Казахстане не проводится, и мы своими силами приехали в Москву в НИИ им Блохина", - говорит мама.

Там девочка прошла лечение, но удалить всю опухоль не удавалось. Милане назначили иммунотерапию.

"Лечение для нас было очень дорогим, кроме оплаты самого препарата, нам надо было оплачивать его введение, реанимацию, обследование, так как мы - не граждане России. Мы писали всем фондам, во все Министерства, но получали отказы.

Изучив цены на иммунотерапию в разных госпиталях Германии, Турции, Испании, Израиля, мы выбрали госпиталь Барселоны и открыли сбор. Мы прошли пять курсов иммунотерапии, но остаток опухоли продолжал светиться, но не расти. Девять месяцев мы были дома, без лечения, с надеждой, что этот очаг будет стабилен несколько лет, либо постепенно перестанет светиться. Но чуда не произошло и на очередном обследовании в апреле 2022 года оказалось, что он начал расти", - говорит Юлия.

Девочке провели операцию и удалили опухоль полностью, метастаз нет. Но на дальнейшее лечение у семьи нет средств.

"Столько лет борьбы сделали нас нищими. У нас нет квартиры, я получаю только детское пособие по инвалидности. Новый счет огромный - 249 393 евро. Назначена лучевая терапия и консолидирующий этап - пять курсов иммунотерапии. На данный момент собрано 84 000 евро. Пожалуйста поддержите Миланочку, не откажите нам в помощи", - обратилась Юлия к неравнодушным казахстанцам.

Реквизиты:

Halyk bank: 5354 5100 6826 7839 (YULIYA DEREBERYA)

Kaspi Gold: 4400 4301 8910 6229

Номер, привязанный к карте: +7 777 600 66 44

Дереберя Юлия Михайловна

Сбербанк России: 4276 3801 8600 8665 (YULIYA DEREBERYA)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1977195-stolko-let-borby-sdelali-nas-nischimi-zhitelnitsa-ekibastuza-ischet-dengi-na-lechenie-docheri-ot-raka/