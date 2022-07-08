Алматинка ищет деньги на коляску и стульчик сыну с ДЦП, чтобы уберечь его от операции

Адильхан. Фото: из личного архива

Восьмилетний Адильхан из Алматы имеет диагноз ДЦП тяжелой степени. Ребенок проходил реабилитацию, но на данный момент он не может ходить, делать что-либо руками, а сейчас ему грозит вывих бедра. Адильхан нуждается в специализированной коляске и стульчике, чтобы правильно его высаживать и предотвратить вывих, передает корреспондент NUR.KZ.

Адильхан - четвертый ребенок в многодетной семье. Некоторое время ему не ставили точный диагноз и лишь в Китае провели полное обследование, после чего стало известно, что у мальчика - ДЦП.

"Мы начали реабилитацию. В Китай мы летали четыре раза. У Адильхана были улучшения - ему остановили слюнотечение, он начал самостоятельно держать голову, интеллект был сохранен. Больше мы не могли продолжать лечение в Китае, так как не было средств. Но я продолжала лечить ребенка, приглашала инструкторов по ЛФК на дом, ходили к логопеду.

Ему дважды подсадили коллагеновые нити, в первый раз были улучшения, но после второго раза был такой откат, что даже пришлось прибегнуть к сильным препаратам, так как Адильхан не мог спать от болей.

На данный момент мой ребенок самостоятельно сидеть не может, руками ничего не может делать, не ходит. Ему поставили подвывих левого бедра, что еще больше усложняет реабилитацию. Ортопед сказал, чтобы он днем и ночью не снимал шину. Ножки должны быть правильно зафиксированы", - рассказывает мама мальчика, Гульжан Асанжанова.

Сейчас Адильхан нуждается в специализированной коляске и стульчике, чтобы правильно его высаживать и предотвратить вывих бедра. В противном случае это грозит операцией и гипсованием. А два месяца без движения могут привести к ухудшению состояния ребенка.

"На данный момент я не могу самостоятельно приобрести специализированную коляску и стульчик своему ребенку, так как покупаю много лекарств, приобрела свош, чтобы зафиксировать правильно тазобедренный сустав, получаем платно занятия дефектологов, на реабилитацию уходит очень много денег.

Прошу неравнодушных людей помочь моему малышу в приобретении специализированной коляски и стульчика, чтобы облегчить его состояние", - говорит мама.

Сумма к сбору составляет 3 048 500 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 6315 1704

Карта привязана к номеру: +77772161098

GULZHAN ASSANZHANOVA

Instagram: adilhan_zdorov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1977189-almatinka-ischet-dengi-na-kolyasku-i-stulchik-synu-s-dtsp-chtoby-uberech-ego-ot-operatsii/