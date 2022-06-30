Первый случай заболевания оспой обезьян выявили в Турции

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в своем Twitter, что в стране был подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Инфицированному пациенту 37 лет.

"Пациенту был поставлен диагноз "оспа обезьян". Пациенту 37 лет, у него ослаблен иммунитет. Он находится в изоляции. Было проведено отслеживание контактов, других случаев обнаружено не было. Как известно, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте", - сообщил Коджа.

Ранее первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее. Неделей раньше - в Грузии.

А с начала мая в десятках неэндемичных странах подтвердили сотни случаев заболевания оспой обезьян. Но при этом в ВОЗ заявили, что не видят необходимости в массовой вакцинации из-за этого недуга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1976399-pervyy-sluchay-zabolevaniya-ospoy-obezyan-vyyavili-v-turtsii/