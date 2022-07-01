Перенес инсульт в 8 месяцев: семья из Нур-Султана просит помощи у казахстанцев для сына

Фото: из личного архива

Маленький Дарын из Житикары Костанайской области родился и рос здоровым ребенком. В 8 месяцев он перенес ОРВИ. Болезнь проходила тяжело, мальчик оказался в больнице, три недели провел в реанимации. В столь раннем возрасте он перенес инсульт, нейроинфекцию, после которой утратил все навыки, передает корреспондент NUR.KZ.

"После инсульта сын не мог сидеть, держать голову, переворачиваться, видеть – зрачки не реагировали даже на яркий свет фонарика, смесь пришлось давать через зонд. На сегодня зрение понемногу возвращается – сын стал реагировать на свет, иногда задерживает взгляд на мультиках, появились эмоции.

На сегодня в выписках указывается клинический диагноз: последствие перенесенной нейроинфекции (менингоэнцефалит); симптоматическая фокальная эпилепсия. Не исключается поражение зрительного анализатора", – рассказывает мама мальчика, Айнур.

Сейчас мальчику три года. Эти годы были тяжелыми для семьи. Пришлось переехать в столицу и снимать там квартиру. Немалые средства уходят на приобретение препаратов, не входящих в ГОБМП, БАДов, занятия со специалистами.

"Да, конечно, государство выплачивает пособия, обеспечивает ТСР (технические средства реабилитации – прим. ред.), дает возможность бесплатно посещать реабилитационные центры. Но мы не можем посещать бесплатные реабилитационные центры из-за ослабленного иммунитета ребенка, необходимо приглашать специалистов на дом, что стоит немалых денег. Занятия необходимы на постоянной основе", – рассказывает Айнур.

Сейчас Дарыну нужно пройти реабилитацию – стоимость оздоровительного комплекса, включающего войта-терапию, ЛФК (лечебная физическая культура) и так далее, продолжительностью 10 дней, составляет 180 тысяч тенге.

"Сегодняшнее положение и понимание того, что помощь нужна именно сейчас, когда ребенок еще маленький, когда есть хоть небольшой шанс на его восстановление, возможность улучшить его состояние, вынуждает нас обращаться за помощью к неравнодушным казахстанцам", – заключила мама.

Реквизиты:

Halyk Bank:

Номер счета: KZ846010002002063876

Номер карточки: 4405 6397 2500 2008

Kaspi Gold: + 7 747 692 47 82 Айнур М. (мама)

Контактный телефон: +7 747 513 92 80 (папа – Миерман)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1976232-perenes-insult-v-8-mesyatsev-semya-iz-nur-sultana-prosit-pomoschi-u-kazahstantsev-dlya-syna/