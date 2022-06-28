"Помогите спасти моего ребенка": мама 10-летней девочки обратилась к казахстанцам за помощью

Адель. Фото: из личного архива

10-летняя Адель из Жезказгана развивалась согласно возрасту. Несколько месяцев назад у нее пропал аппетит, девочка стала отказываться от еды, предпочитая фрукты и йогурты. Родители обеспокоились и отвели ее к врачу, который прописал диету и сообщил, что у девочки обычное вздутие. Но УЗИ показало опухоль, передает корреспондент NUR.KZ.

Семья сразу же выехала в Нур-Султан, чтобы пройти консультацию у детского онколога и детского гинеколога - так как заболевание могло быть связно с репродуктивной системой. К врачу удалось попасть не сразу, во время ожидания живот девочки рос, ей становилось все хуже.

"Когда мы пришли к гинекологу, она, увидев живот дочери, замешкалась и сказала, что медлить нельзя, что надо действовать быстро. Она начала звонить по телефону, советоваться с коллегами и попросила онколога принять нас в срочном порядке. Оба врача сказали, что дадут направление на госпитализацию.

9 февраля этого года дочери провели операцию. Удалили опухоль, принесли ребенка и сказали не пить и не кушать. Когда результаты биопсии были готовы, дочери поставили диагноз злокачественная опухоль желчного мешка третьей стадии", - вспоминает Гульзира, мама девочки.

Она решила везти дочь заграницу, начала искать зарубежные клиники. Откликнулись врачи из Кореи. Родственники помогали семье собирать деньги, выставляли квартиры и машины на продажу.

"7 марта мы уже были в Корее, где нас на неделю закрыли на карантин. Нам предложили два варианта карантина - в гостинице за 1000 долларов с человека или в больнице за 3500 долларов, пришлось выбрать второй, так как там была возможность сразу же начать лечение. После полученного лечения у дочери пришел в норму АФП - показатель, который определяет раковые клетки.

Конечно, на первую госпитализацию не хватило денег, пришлось взять кредит. Я уже давно не сплю, боясь, что у меня не хватит денег на лечение дочери. А впереди еще огромный путь. Поэтому я обращаюсь к землякам, помогите спасти моего ребенка", - заключила мама.

Сумма по счету составляет 41 000 000 тенге, собрано самостоятельно 14 519 845 тенге. Осталось собрать 26 480 155 тенге.

Реквизиты:

Каspi Gold: 4400 4301 9227 2745

Тел.: 8-777-194-41-35 (привязан к карте)

Гулзира Н.(мама)

Мультивалютный счет: 5304 9600 0206 0298

Счет в Корее Woori Bank

Severace Hosp. Sub.

1002-663-262910

SWIFT: HVBKKRSEXXX

NURMAKHANOVA GULZIRA

PayPal: AdelyaNur

Промсвязьбанк (Россия): 2200 0305 1324 5358 Гульзат А.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1975769-pomogite-spasti-moego-rebenka-mama-10-letney-devochki-obratilas-k-kazahstantsam-za-pomoschyu/