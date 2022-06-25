"Мечтаю, чтобы сын выздоровел": ребенок из Нур-Султана родился со страшным дефектом и весом 1 кг

Нурмухаммед. Фото: из личного архива

Полуторагодовалый Нурмухаммед из Нур-Султана родился весом всего в 1 килограмм. Его состояние было тяжелым. Врачи сообщили матери, что у него атрезия (отсутствие естественных отверстий и каналов в организме - прим. ред.) ануса и пищевода. Сейчас ребенку требуется операция, но на нее нужно 16 500 долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда я была беременна, у меня было высокое давление и анемия. 24 декабря 2020 года меня положили в перинатальный центр на сохранение. У меня сильно поднялось давление, меня перевели в реанимацию. Чтобы спасти мне жизнь, мне сделали кесарево сечение. На тот период я была на 29-й неделе беременности. 28 декабря родился мой сын весом в 1 кг.

Состояние малыша было очень тяжелое, сказали, что он родился с диагнозом "атрезия ануса". На следующий день ему сделали операцию на выведение колостомы и гастростомы и поставили еще один диагноз - "атрезия пищевода". Так как мой сын родился недоношенным и с маленьким весом, его положили в вакуум.

15 января 2021 года сказали, что в легких скапливается слюна, сделали еще одну операцию на выведение эзогофостомы", - говорит Индира.

По ее словам, ребенок находился в больнице около двух месяцев. Врачи советовали подождать с операцией до годика и Индира согласилась.

28 февраля этого года мальчика снова обследовали, пообещав сделать операцию на анус, а по поводу операции на пищевод посоветовали обратиться к иностранным специалистам.

"5 марта моего сына забрали на операцию, но через 30 минут обратно принесли его. Ему сделали наркоз, и он почти спал. Я спросила, почему не сделали операцию, на что они мне ответили, что еще нужно подождать 7-8 месяцев, вес мальчика очень маленький, он еще слабенький и неизвестно, как он перенесет операцию", - отмечает Индира.

Она стала искать в интернете мамочек, чьи дети перенесли подобную операцию, и нашли клинику в Турции, где Нурмухаммеду могут помочь.

"Операция очень дорогая, стоимость - 16 500 долларов. Помимо этого, могут быть еще дополнительные расходы на проживание и лекарства для малыша после операции. Так как у нас нет такой большой суммы, мы открыли сбор, с помощью родных и близких мы собрали около 5 млн тенге.

Моему малышу один год и пять месяцев, он питается только смесью и молоком, так как с атрезией пищевода можно только жидкое питание. Он не наедается, поэтому не набирает вес, все время капризничает и просит еду, мне очень больно смотреть на это. Очень прошу всех неравнодушных людей помочь моему сыну. Моя мечта - чтобы мой сын скорее выздоровел, мог ходить и бегать.

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БЕКМУРАТ ИНДИРА

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1975629-mechtayu-chtoby-syn-vyzdorovel-rebenok-iz-nur-sultana-rodilsya-so-strashnym-defektom-i-vesom-1-kg/