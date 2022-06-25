Ученые: Постоянный стресс может влиять на старение иммунной системы

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Новое исследование американских ученых показало, что стресс может повлиять на старение иммунной системы человека. Кроме того, стресс может стать фактором риска развития таких заболеваний, как астма, язва желудка и сердечная недостаточность, передает The New York Times.

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Большинство людей в курсе, что стресс серьезно сказывается на физическом и психическом здоровье. Продолжительный стресс также связан с развитием таких заболеваний, как астма, язва желудка, сердечная недостаточность. Ученые изучили результаты анализов более 5700 жителей США старше 50 лет.

В ходе опроса респондентов спрашивали о том, какой стресс они испытывают ежедневно. Среди ответов звучало: напряженная обстановка на работе, хроническая усталость, стрессовые жизненные события, повседневная дискриминация (включая дискриминацию по половому признаку или эйджизм). Ученые обнаружили, что более высокий уровень стресса связан с маркерами старения иммунной системы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings Национальной Академии наук США.

По словам ведущего автора исследования Эрика Клопака из Университета Южной Калифорнии, по мере того, как иммунная система стареет, организм менее скоординировано реагирует на новые угрозы. По словам ученых, для того, чтобы снизить количество стресса в жизни, человеку стоит включить в свою ежедневную рутину практики осознанности, физические упражнения и привычки здорового питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1975540-uchenye-postoyannyy-stress-mozhet-vliyat-na-starenie-immunnoy-sistemy/