ВОЗ назвала общее число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян в мире

Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Bloomberg / Contributor / Getty Images

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании по ситуации с оспой обезьян заявил, что число подтвержденных случаев заражения превысило 3,2 тыс. человек, передает РИА Новости.

Гебрейесус отметил, что о первых случаях начали сообщать более шести недель назад.

"С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтвержденных случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран", - сказал он.

Тем временем хорватское национальное телевидение сообщило о первом зарегистрированном случае оспы обезьян.

"Речь идет о мужчине, который находился в Италии и Испании. У него легкая форма оспы обезьян, он не госпитализирован, находится на домашней изоляции", - сказано в сообщении.

В соседствующей Сербии первый случай зафиксировали 17 июня. Заболевший мужчина недавно прибыл из Германии. В Словении в мае выявили два случая, пациенты вернулись с отдыха в Испании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1975509-voz-nazvala-obschee-chislo-podtverzhdennyh-sluchaev-zabolevaniya-ospoy-obezyan-v-mire/