Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее

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В Южной Корее подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян, передает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Об этом на брифинге сообщила глава KDCA Пэк Кен Нан.

"По результатам анализа, из двух случаев с подозрением на оспу обезьян у одного человека подтверждено наличие заболевания", - сказала Пэк.

Заразившийся пациент 21 июня вернулся из Германии. Является гражданином Южной Кореи. У него наблюдались все симптомы, включая высокую температуру и сыпь на коже. Заболевший сам обратился к медикам за помощью по прибытии в Южную Корею.

На данный момент пациент проходит лечение.

На прошлой неделе первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Грузии.

С начала мая этого года случаи заболевания оспой обезьян были обнаружены в десятках неэндемичных странах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1975226-pervyy-sluchay-zarazheniya-ospoy-obezyan-vyyavili-v-yuzhnoy-koree/