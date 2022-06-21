"Врачи с рождения борются за ногу": девочке из Павлодарской области требуется операция в Турции

Айзере. Фото: из личного архива

12-летняя Айзере из Павлодарской области страдает врожденным периферическим артериовенозным пороком развития и венозной мальформацией левой стопы. Врачи с рождения борются за ножку девочки, передает корреспондент NUR.KZ.

Айзере родилась на 7 месяце беременности ее мамы. Ботагоз Акимжановой пришлось ехать на роды в Нур-Султан, так как у нее - отрицательный резус крови, у ребенка - положительный, к тому же были проблемы со здоровьем.

Дочь родилась со множеством заболеваний, но основной проблемой были врожденный периферический артериовенозный порок развития и венозная мальформация левой стопы.

"С рождения врачи борются за нашу ножку. Сначала нас обследовали в Павлодаре и направили в Нур-Султан, а в Нур-Султане - и вовсе в Алматы, где по сей день не могут решить нашу проблему.

У меня сердце обливается кровью, дочь перенесла уже пять операций, а улучшения нет. Каждая мать пытается спасти свое дитя. И в этом году я собрала все документы и отправила в Турцию, где нам обещают за раз, за одну операцию, вылечить нашу болезнь.

Я очень сильно переживаю за свою дочь, так как она у меня не ходит. Я хочу, чтобы моя дочь, как все дети, бегала и гуляла", - говорит Ботагоз.

На операцию требуется 3,5 млн тенге. На данный момент собрано 700 тысяч тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1974984-vrachi-s-rozhdeniya-boryutsya-za-nogu-devochke-iz-pavlodarskoy-oblasti-trebuetsya-operatsiya-v-turtsii/