Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в Северной Корее

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На юго-западе Северной Кореи зафиксирована вспышка острого кишечного заболевания, передает "Газета.ru" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом агентство не уточнило, какая именно инфекция была выявлена у жителей КНДР, а также сколько больных уже зарегистрировано.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын направил партию лекарств в город Хэджу в провинции Южная Хванхэ (Хванхэ-Намдо).

"Товарищ Генеральный секретарь установил строгие карантинные меры для больных быстроразвивающимися резистентными инфекционными заболеваниями, тщательно перекрыл пути передачи, подтвержденные эпидемиологическими исследованиями и методами научных испытаний", – говорится в публикации.

Ранее Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для налаживания поставок лекарственных средств в аптеки из-за распространения COVID-19 в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1974497-vspyshku-ostroy-kishechnoy-infektsii-zafiksirovali-v-severnoy-koree/