"Сына выписали умирать": мальчику из Караганды требуется пересадка сердца

Фото: из личного архива

Эмиль Сартаев из Караганды четыре года назад начал жаловаться на боли в животе. После обследований врачи вынесли вердикт - мальчик симулирует. Но еще через два года Эмиль стал жаловаться на сердце, однако из-за карантина не сразу удалось пройти обследование. Когда оно было сделано, выяснилось - мальчику нужна пересадка сердца, которую в Казахстане до совершеннолетия не делают, а Эмилю сейчас 11 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эмиль - третий ребенок в семье. Беременность проходила хорошо, на 40-й неделе путем кесарева сечения родился Эмиль ростом 59 см и весом 4 800 грамм. Когда из-за жалоб по поводу болей в животе мы прошли все обследования, вердикт был - симуляция. Но в марте 2020 сын впервые пожаловался на сердце, а из-за жесткого карантина мы год не могли пройти обследование.

В феврале 2021 мы прошли кардиограмму, и кардиолог сказала срочно госпитализироваться. Нас поставили в очередь на портал, но за неделю ожидания он уже не мог даже ходить. Эмиля забрали в реанимацию, где он был 22 дня, а потом санавиацией его доставили в кардиоцентр в Нур-Султане.

Меня вызвала заведующая отделением и сказала​, что мой сын умирает. Шанс — это пересадка сердца, но в Казахстане она доступна с 18 лет и до этого времени он не доживет", - рассказывает мама мальчика Екатерина Сартаева.

Эмилю поставили диагноз "дилатационная кардиомиопатия". Мама не мальчика не может принять то, что ее сын, который занимался футболом и во всем был первым, может умереть в любой момент.

"Нас выписали домой, в выписке написали об угрозе внезапной смерти - сына выписали умирать. Случайно я оказалась в чате мамочек детей с аналогичным заболеванием. Эту группу создала мама мальчика, который победил дилатационную кардиомиопатию в клинике Китая. Я отправила документы, и нас согласились взять на лечение.

Мы подавали документы в Германию, Россию, Турцию, Корею, Израиль, но везде​ нам отказали, говоря, что шансов нет. Лечение в Китае - наш маленький, но шанс на выздоровление.

Очень тяжело жить и знать, что твой ребенок может уйти в любой момент. Это очень страшно. Но несмотря ни на что, мы будем бороться до последнего. Эмиль, как и все, очень хочет жить. Без помощи нам не обойтись. За год болезни добавились судороги, эпилепсия, ребенок кислородозависим.

Цена жизни Эмиля - 15 миллионов тенге. Благодаря неравнодушным людям, нам удалось собрать большую часть суммы, осталось собрать 4 443 317 тенге. Помогите нам спасти жизнь сына", - заключила Екатерина.

Реквизиты:

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Тел:+77003673685

Екатерина С.

Halyk Bank KZT RUB USD: 4405 6397 0157 3824

Yekaterina Sartayeva

Тел.: +77479652735, +77003673685

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1974371-syna-vypisali-umirat-malchiku-iz-karagandy-trebuetsya-peresadka-serdtsa/