"Видеть судороги очень страшно": казахстанка просит помощи для лечения сына

Ерасыл. Фото: из личного архива

Эпилептические приступы мучают 8-летнего Ерасыла практически всю его жизнь. Семья перепробовала все варианты лечения ребенка в Казахстане, но все оказалось тщетно и сейчас мальчик и его мама находятся в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я в течение года собирала сумму по копейкам, чтобы вывезти сына в Рим и найти причину эпилепсии. Сейчас, сделав первичную диагностику, нейрохирурги увидели гетеротопию в мозге и сказали, что Ерасылу надо сделать стерео-ЭЭГ, чтобы точно определить очаги и прижечь гетеротопию. А это означает, что Ерасыл избавится от приступов", - рассказывает мама мальчика Динара Медиум.

По ее словам, она обращалась в фонды, но помочь ей не смогли. В клинике нужно оплатить 20 000 евро (9 260 000 тенге), ребенка согласились принять при 50%-ной оплате. Однако вторую часть нужно платить уже через неделю.

"Пока с помощью неравнодушных людей мы собрали 2 293 600 тенге, часть обещали перевести из консульства Казахстана в Италии в качестве помощи от коллектива. Тогда останется собрать только 4 630 000 тенге.

Прошу вас, помогите нам. Эти судороги случаются с ним каждый день по 6-8 раз, и каждый раз видеть их, ничего не делая - это очень страшно ", - рассказала мама.

Реквизиты:

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Динара М.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1974236-videt-sudorogi-ochen-strashno-kazahstanka-prosit-pomoschi-dlya-lecheniya-syna/