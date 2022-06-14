"Часто шла кровь из носа": девочка из Жетысуской области борется с раком

Дина. Фото: из личного архива

Четырехлетняя Дина из Жетысуской области несколько месяцев борется с лейкозом. О болезни родители узнали, когда дочь заболела гриппом, а маму насторожило то, что у ребенка часто идет кровь из носа. После обследований врачи поставили страшный диагноз, передает корреспондент NUR.KZ.

Дина является старшей в семье, в 2018 году в семье родилась младшая дочь, в 2020 году - сын. Дина была долгожданным ребенком, родилась она абсолютно здоровой, до болезни жила обычной жизнью и ходила в детский сад. Как отмечает мама, Дина растет очень талантливой, не по годам умной девочкой.

"Мы, как и многие, - обычная среднестатистическая казахстанская семья. Муж работает музыкантом, я нахожусь в декретном отпуске. О болезни мы узнали, когда Дина заболела гриппом. Меня насторожило то, что у нее очень часто шла кровь из носа. Мы повели ее к гематологу.

Показатели крови не были в норме, и у дочери взяли пункцию костного мозга. Дине поставили диагноз "острый лейкоз" и незамедлительно направили в Центр педиатрии и детской хирургии в Алматы. Там у нее обнаружили В-клеточный острый лимфобластный лейкоз с высоким риском.

Чтобы предотвратить риск, моя маленькая дочь получила пять курсов высокодозной химиотерапии. Моя дочь ослабла и очень тяжело переносила нагрузку. Я чувствовала, что могу потерять свою дочь. Поэтому мы приняли решение открыть сбор и продолжить лечение в Турции", - рассказала мама девочки Нурсара.

Сейчас Дина с мамой находятся в Стамбуле. Дине будут делать трансплантацию костного мозга. Сама операция стоит 100 000 долларов, но перед ней Дине предстоит получить еще две дозы химиотерапии, которая не входит в стоимость лечения.

На сегодняшний день семье удалось собрать 35 миллионов тенге, осталось собрать еще 11 миллионов.

"Дина только начала жить, не дайте ей погибнуть", - заключила Нурсара.

Реквизиты:

Kaspi: 5169 4971 0608 6006

+7 707 692 0203 Нұрсара Т.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1973963-chasto-shla-krov-iz-nosa-devochka-iz-zhetysuskoy-oblasti-boretsya-s-rakom/