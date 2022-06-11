"Получил внутриутробное кровоизлияние в мозг": мальчику из Караганды требуется реабилитация

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9-летний Ернур из Караганды родился на сроке 32 недели, получив внутриутробное кровоизлияние в мозг. Почти через год после рождения ему поставили диагноз "ДЦП", передает корреспондент NUR.KZ.

Во время родов у матери произошло преждевременное отхождение околоплодных вод, безводный период продлился пять дней, лишь на шестой день Ернур появился на свет. Роды были тяжелыми, отмечает мама Молдир Туткабекова, а на фоне безводного периода ребенок получил внутриутробное кровоизлияние в мозг. Позднее был диагностирован ДЦП.

Через несколько месяцев после постановки диагноза началось первое реабилитационное лечение в Нур-Султане. До полутора лет мальчик не держал голову, не мог ползать, сидеть и ходить.

"Мы ежемесячно получаем курсы массажа, растяжки, ЛФК, мануальной терапии, медикаментозного лечения по назначению невропатолога и т.д. Медикаменты я заказываю из России, так как у нас их не бывает, а если есть, то слишком дорого.

На ежемесячные курсы лечения уходит немалая сумма денег. Также нужно приобретать лекарства. Мы стараемся по возможности чаще посещать реабилитационные центры и получать реабилитационное лечение", - говорит мама.

Благодаря реабилитации, удалось добиться положительной динамики. Мальчик держит голову, может самостоятельно сидеть, ходит с помощью ходунков или родных и близких. Однако он еще не обслуживает себя сам. При этом интеллект сохранен, Ернур говорит и просит, что ему нужно. Мальчик находится на домашнем обучении.

Этим летом ребенку нужно пройти два курса реабилитации - 27 июня и 8 августа. Проходить оно будет в Павлодаре, но на это нужно собрать 1 245 000 тенге в общей сложности.

Реквизиты:

HALYK BANK: 4405 6398 1895 3885

KASPI GOLD: 5169 4931 8552 2136

ИИН: 850701451028

Туткабекова Молдир Булатовна

Тел.: +7 700 328 64 92 (для связи и whatsapp)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1973599-poluchil-vnutriutrobnoe-krovoizliyanie-v-mozg-malchiku-iz-karagandy-trebuetsya-reabilitatsiya/