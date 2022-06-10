Мальчику из многодетной семьи из Семея требуется пересадка почки за границей

Еркебулан. Фото: из личного архива

14-летний Еркебулан Нурбаханов из Семея страдает хронической почечной недостаточностью, которую обнаружили 9 лет назад. С тех пор мальчик ежегодно проходил лечение, но с началом пандемии регулярные поездки в столицу пришлось прекратить, а состояние ребенка ухудшилось. Сейчас ему требуется пересадка почки, передает корреспондент NUR.KZ.

Еркебулан - один из шести детей многодетной семьи. Четверо из детей - несовершеннолетние, а уже больше года отец семейства вынужден воспитывать их в одиночку - его супруга скончалась из-за болезни в феврале 2021 года.

Болезнь матери совпала с ухудшением состояния Еркебулана. Старшая сестра мальчика Асем Токаева (Нурбаханова) вспоминает, что она вынуждена была находиться рядом с мамой во время ее болезни, а папа лежал в больнице с сыном.

"Еркебулану стало плохо, мы сдали анализы, и когда пришли результаты, его забрали в реанимацию. Оказалось, что единственная почка, которая проработала 9 лет, не функционировала и у ребенка пошла интоксикация организма.

За время болезни брат получил кровоизлияние в мозг, его кое-как спасли, он четыре раза попадал в реанимацию с того момента, его возили в Нур-Султан, потому что после диализа были отеки и кислородная недостаточность. Сатурация упала до 70, он не мог самостоятельно дышать.

Когда мы поехали в Нур-Султан в последний раз, нам сказали, что нужно делать пересадку почки. Мы рассматривали папу в качестве донора для пересадки, но у него вышел положительный результат анализа на гепатит", - рассказывает Асем.

У самой девушки - хроническая болезнь почек, говорит она, к тому же у нее, и у другой совершеннолетней сестры - маленькие дети.

"Мы не можем быть донорами. Нас поставили в лист ожидания на донорский орган, но, по словам врача, Еркебулан - 84-й ребенок в этом списке. А ждать времени нет. Я нашла клинику в Минске, которая находит донора и делает трансплантацию, вся эта процедура стоит 60 тысяч евро.

Я хотела получить квоту от государства, но оказалось, что, так как в нашей стране проводят трансплантацию, то выделить средства на аналогичную операцию за границей не могут", - рассказывает девушка.

Семья начала собирать средства, но самостоятельно накопить такую сумму сложно, а времени все меньше - мальчику с каждым днем становится все хуже.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 0292 6232

Аида Токаева (Нурбаханова)

Тел.: +7 708 610 87 65

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1973475-malchiku-iz-mnogodetnoy-semi-iz-semeya-trebuetsya-peresadka-pochki-za-granitsey/