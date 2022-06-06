ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян в 27 странах

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Всемирная организация здравоохранения сообщила о 780 случаях заражения оспой обезьян в мире. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте.

В период с 13 мая по 2 июня 2022 года в 27 странах-членах ВОЗ было зарегистрировано 780 лабораторно подтвержденных случаев заражения оспой обезьян.

Большинство зараженных - мужчины, имевшие половые связи с мужчинами. Но также зафиксированы и другие пути передачи вируса.

В пресс-релизе склоняются к тому, что инфекция до недавней вспышки незаметно передавалась от человека к человеку в течение продолжительного времени.

На данный момент ВОЗ оценивает вспышку в мире как умеренную.

Наибольшее количество подтвержденных заражений зарегистрировано в Великобритании - 207.

В Испании зафиксировали 156 случаев, в Португалии - 138, в Канаде - 58, в Германии - 57, а в США - 19 случаев.

Помимо этих стран, случаи подтвердились в Мексике, Аргентине, Марокко, ОАЭ, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Венгрии, Ирландии, Израиле, Мальте, Италии, Нидерландах, Норвегии, Словении, Швеции, Швейцарии и Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1972741-voz-soobschila-o-780-podtverzhdennyh-sluchayah-ospy-obezyan-v-27-stranah/