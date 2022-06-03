Семья из Петропавловска пытается поставить на ноги дочь, которой пророчили полный паралич

Маша Истомина. Фото: из личного архива

4-летняя Маша Истомина из Петропавловска – поздний ребенок в семье. Когда ее мама была беременна, врачи увидели патологию на УЗИ и посоветовали прервать беременность. Тем не менее родители решили дать девочке жизнь. Они борются за здоровье дочери и делают в этом успехи, передает корреспондент NUR.KZ.

Маша – третий ребенок в семье. Старшие дети уже взрослые.

"Машу я родила в 38 лет. Беременность протекала легко и без осложнений, анализы просто радовали. На 20-й неделе во время планового УЗИ врачи сообщили, что мне надо прервать беременность. Они сказали, что ребенок не будет приспособлен к самостоятельной жизни.

Придя домой, я долго думала, что делать, как поступить. Я стала изучать предполагаемый диагноз будущего ребенка, озвученный врачами – Spina bifida (расщепление позвоночника – прим. ред.). Он звучал как приговор. Друзья сразу отвернулись от меня, как и многие родные", – рассказывает мама девочки, Оксана.

Когда Маша родилась, маме снова предложили отказаться от нее.

"Через 10 дней мне показали малышку. Моя Машенька была вполне красивой девочкой, вот только с прозрачным из кожи мешком на спинке, где была спинномозговая жидкость.

Диагнозы Машеньки были неутешительные: спинномозговая грыжа грудо-пояснично-крестцового отдела позвоночника, ВПР ЦНС, гидроцефалия, аномалия Арнольда Киари второго типа, вялый нижний парапарез, атрезия и стеноз мочеточника, гидронефроз третьей степени, подковообразная почка", – говорит Оксана.

После двух первых операций, которые были проведены на 40 день после рождения девочки, ей сказали, что ребенок будет не приспособлен к самостоятельной жизни и полностью парализован.

"Взяв себя в руки, мы начали заниматься. В итоге Маша начала держать голову, сидеть с поддержкой, развивалась по возрасту. Эти результаты поразили врачей, которые говорили, что Маша будет "овощем". В нынешнем состоянии Маши есть огромный прогресс, и мы верим, что она сможет встать на ножки и сделать свои первые шаги", – говорит мама.

В свои четыре года Маша перенесла 9 операций, в том числе на голове, позвоночнике, почках, ножках. Девочке предстоит еще одна операция в Израиле по установке импланта в тазобедренном суставе для удлинения ножки.

От этой операции зависит, сможет ли Маша стоять и передвигаться самостоятельно, без аппаратов. Сумма к сбору за операцию, перелет, проживание, послеоперационные осмотры, корректировку, отрезы составляет около 23 561 000 тенге.

"Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, просим помочь нам попасть на операцию, с помощью которой у Маши есть шанс встать на ножки. В нашей семье работает только папа, сама я не могу выйти на работу, так как постоянно нахожусь с ребенком", – заключила мама.

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Halyk Bank: ‪4405 6398 6516 0079 (KZ, RUB, USD EUR)

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Kaspi: ‪4400 4301 9194 5333

Сбербанк: KZ21914CP64329688625

Сбербанк: ‪4578 3200 1286 5412

ИИН ‪790 428 450 200

‪Тел.: +7 708-652-7709

Получатель: Истомина Оксана (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1972193-semya-iz-petropavlovska-pytaetsya-postavit-na-nogi-doch-kotoroy-prorochili-polnyy-paralich/