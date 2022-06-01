Будут ли казахстанцев вакцинировать от обезьяньей оспы, объяснили в Минздраве

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Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах правительства рассказала, какие меры предпринимаются для недопущения заражения казахстанцев оспой обезьян, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила глава Минздрава, оспа обезьян – это вирусное инфекционное заболевание, редко встречающееся в мире, в основном в эндемических районах и регионах.

"Заболевание распространяется с Западной Африки, в основном много регистрируется в Конго, Нигерии. Несмотря на то, что принимаются меры, болезнь распространяется во всем мире. На сегодня 24 страны заявили, что у них были зарегистрированы единичные случаи. Но, в основном, (случаи заражения – прим. ред.) регистрируются в Великобритании, Португалии, Испании.

В нашей стране регистрации (случаев заболевания – прим. ред.) не было. Основные симптомы заболевания – высокая температура, выраженная интоксикация, слабость, головные боли, проявление сыпи. При подозрении на такие заболевания во всем мире ВОЗ рекомендует изолировать (людей, у которых выявлены симптомы – прим. ред.) и обследовать их. Какие есть симптомы, бороться с ними", – отметила министр.

Гиният еще раз напомнила, что на сегодня в Казахстане не зарегистрировано случаев заражения обезьяньей оспой.

"На границе мы проводим термометрию всем, кто заезжает в нашу страну. Если обнаруживается пациент с температурой, все они изолируются в инфекционные стационары в отдельные палаты и боксы, затем обследуются.

Второе – на случай оспы обезьян мы подготовили диагностику. Это специальные тесты, чтобы подтвердить или исключить это заболевание, если будут подозрения на это заболевание. Обследуются пациенты, у которых есть эти симптомы.

На сегодняшний день ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию. Сейчас вопрос о вакцинации всего населения Казахстана не стоит, будем ждать рекомендацию ВОЗ. На сегодняшний день вакцины от оспы обезьян нет", – резюмировал Ажар Гиният.

Напомним, Бельгия стала первой страной, в которой ввели карантин из-за оспы обезьян. А компания Moderna начала исследовать потенциальные вакцины против этой болезни.

О случаях заболевания обезьяньей оспой ранее заявляли в США, Канаде, Великобритании, Дании, Швеции, Финляндии, Словении, Чехии, ОАЭ и других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1971999-budut-li-kazahstantsev-vaktsinirovat-ot-obezyaney-ospy-obyasnili-v-minzdrave/