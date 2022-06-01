Родился без ручки: жители ВКО собирают 1,5 млн тенге на протез для сына

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На 13 неделе беременности маме Антона Гаврикова, Маргарите из ВКО, сообщили, что у плода аплазия (когда у ребенка с рождения отсутствует весь орган или его часть) левого предплечья. Врачи советовали сделать прерывание беременности, но родители решили бороться за жизнь и здоровье малыша, передает корреспондент NUR.KZ.

Услышать такой диагноз было неожиданно, говорит Маргарита. Врачи уверяли: с таким ребенком будет тяжело, но родители решили, что будут любить сына даже с пороком.

"После родов нашего мальчика сразу отвернули от меня. А заведующая отделением, принимающая роды, задала вопрос, знали ли мы, что у сына нет ручки? Я ответила, что знали, а когда мне передавали сына, то произнесли диагноз – аплазия правого предплечья. То есть, врачи на УЗИ перепутали руки. Но это было уже не важно", – говорит Маргарита.

По ее словам, Антон с самого рождения – позитивный и шустрый ребенок. Он всегда улыбается и радуется, не обращая внимания на то, как на него смотрят люди.

"Наш малыш не ползал, а сразу пошел. Нам казалось, что Антону будет неудобно справляться с одной рукой, но ребенок приспособился: научился собирать пирамидки, играть с конструктором. В год Антон уже сам кушал, а когда нужно было пить из бокала, то помогал себе правой ручкой.

Сейчас Антону 5 лет и он ходит в старшую группу детского сада, с удовольствием занимается хореографией, участвует в конкурсах, очень любит заниматься лепкой, рисованием, игрой в футбол, конструированием, смотреть мультфильмы", – говорит мама.

В коллективе Антон чувствует себя достаточно комфортно, а детсаду его часто ставят в пример другим деткам. По словам мамы, он очень быстро научился одеваться и справляться с замками на кофтах, куртках.

"Антон любит помогать папе в мужских делах, очень любит ездить с ним на рыбалку, а также помогает по дому. У него это хорошо получается: пропылесосить, помыть посуду. С трех лет мы делаем косметические протезы. Антон понимает, что протез ему нужен, но говорит, что ему неудобно, что он не может что-то взять протезом, постоянно потеет ручка.

Хотелось бы иметь более функциональный протез, чтобы Антон смог понять и почувствовать каково это – иметь еще одну руку, которой можно что-то взять. Изучая тему врожденных пороков развития у детей, мы нашли фирму ООО "Моторика", изготавливающую бионические протезы детям. Не обычные, косметические протезы, а именно протез подвижный, которым можно управлять, брать предметы, обслуживать себя в бытовых вещах, который станет второй рукой для нашего ребенка и подарит ему другую жизнь", – объясняет Маргарита.

В следующем году Антон пойдет в школу, и мама переживает, как дети отнесутся к его особенности. Приобрести протез самостоятельно у семьи нет возможности. Его стоимость составляет 230 654 рубля, или 1 545 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 3335 7928

Карта привязана к номеру: +7 778 736 09 21

Маргарита Гаврикова (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1971854-rodilsya-bez-ruchki-zhiteli-vko-sobirayut-15-mln-tenge-na-protez-dlya-syna/