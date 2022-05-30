В мире подтверждено 257 случаев оспы обезьян, сообщила ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе за 29 мая сообщила, что в мире зарегистрировано 257 случаев оспы обезьян и примерно 120 предполагаемых.

О заболевании сообщили 23 государства-члена. Смертельных исходов не зафиксировано.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в период с 13 по 26 мая зарегистрировано в Великобритании - 106. В Португалии - 49 случаев, в Канаде подтвердили 26 случаев и 25-35 случаев еще расследуются.

В Испании 20 случаев подтверждены и 64 еще изучают. Недуг подтвержден в США, ОАЭ, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Израиле, Италии, Нидерландах и в других странах.

Вирус оспы обезьян передается контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период в среднем длится от шести до 13 дней. В некоторых случаях может варьироваться от пяти дней до трех недель.

Ранее казахстанские ученые заявили, что готовы начать разработку вакцины от оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1971540-v-mire-podtverzhdeno-257-sluchaev-ospy-obezyan-soobschila-voz/