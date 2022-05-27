ВОЗ призвала страны мира усилить эпиднадзор за оспой обезьян

Иллюстративное фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что оспа обезьян на данный момент распространилась уже в более чем 20 странах мира, передает CNBC.

К этому времени в мире подтверждены 118 случаев заболевания оспой обезьян. И еще около 100 случаев подозрения на инфекцию.

"Мы ожидаем, что будет выявлено больше случаев. Мы просим страны усилить эпиднадзор", - сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Наибольшее количество подтвержденных случаев оспы обезьян зафиксировано в Испании и Португалии - 57 и 37 случаев соответственно. Летальных исходов пока нигде не выявлено.

Несколько дней назад Бельгия стала первой страной, в которой ввели карантин из-за оспы обезьян. А компания Moderna начала исследования вакцин против этой болезни.

О случаях заболевания уже сообщили в США, Канаде, Великобритании, Дании, Швеции, Финляндии, Словении, Чехии, ОАЭ и других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1971345-voz-prizvala-strany-mira-usilit-epidnadzor-za-ospoy-obezyan/