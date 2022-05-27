Советовали сделать аборт: девочка родилась с грыжей позвоночника в Алматы

Инжу Рахманбек. Фото: из личного архива

8-летняя Инжу из Алматы с рождения имеет инвалидность. Еще на шестом месяце беременности мамы у девочки обнаружили с помощью УЗИ грыжу на позвоночнике. Врачи советовали сделать аборт, но родители решили подарить ребенку жизнь, передает корреспондент NUR.KZ.

Не поверив результатам УЗИ, Акнур Асанкулова пошла к другим врачам. Добавился новый диагноз - гидроцефалия. Но женщина все же решила рожать.

На 41-й неделе беременности ей провели кесарево сечение, а когда девочке было 24 дня, ей провели первую операцию по удалению грыжи позвоночника. Через неделю ей сделали вторую операцию - шунтирование головного мозга. На сегодняшний день Инжу перенесла шесть сложных операций.

"Последнюю из них провели в 2018 году в Центре материнства и детства, где укрепили металлоконструкцию. Но, к сожалению, от этого еще больше начал искривляться позвоночник, что привело к последствиям, которые могут стать необратимыми, если вовремя не исправить ситуацию", - говорит мама девочки.

Сейчас Инжу предстоит операция в Турции, в клинике Стамбула. Ее стоимость составляет почти 19 млн тенге. Если операцию не провести сейчас, то начнут защемляться внутренние органы, говорит Акнур.

"При этом турецкие специалисты гарантируют 99% положительный результат. Из 19 млн тенге неравнодушные люди помогли собрать на сегодняшний день более 30% от суммы. Осталось собрать чуть больше 12 млн тенге. Прошу всех неравнодушных помочь собрать сумму для операции дочери", - обратилась мать девочки к казахстанцам.

Реквизиты:

KASPI: 4400 4301 9997 2719

HALYK Bank: 4405 6398 1121 0374

Тел.: +7 7077267993 Акнур Асанкулова (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1971206-sovetovali-sdelat-abort-devochka-rodilas-s-gryzhey-pozvonochnika-v-almaty/