Первый возможный случай заболевания оспой обезьян зафиксировали в Финляндии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Первый возможный случай заражения оспой обезьян был зарегистрирован в Финляндии. О случае стало известно 25 мая, передает HUS.

Окончательные результаты будут известны к концу текущей недели.

Заболевший мужчина недавно вернулся из Европы. У него наблюдаются высокая температура, а также волдыри по всему телу.

За минувшие сутки случаи заражения оспой обезьян выявили в Чехии. Заболевший недавно посещал музыкальный фестиваль в бельгийском Антверпене.

Также случаи зафиксировали в Словении и ОАЭ. В последнем случае заболевшей оказалась 29-летняя женщина, которая приехала из Западной Африки.

Ранее о заболеваниях оспой обезьян сообщили в США, Великобритании, Канаде, Швеции, Дании, Австрии и еще других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1970999-pervyy-vozmozhnyy-sluchay-zabolevaniya-ospoy-obezyan-zafiksirovali-v-finlyandii/