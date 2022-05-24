Играл в футбол и хорошо учился: подросток из Усть-Каменогорска борется с раком кости

Фото: из личного архива

13-летний Егор хорошо учился и любил футбол, принимал участие в олимпиадах по математике и физкультуре. Главным его хобби была рыбалка. Но однажды у мальчика заболело колено, родители решили, что сын получил травму. А через некоторое время он, помогая матери по дому, пошел за водой, и, упав, не смог встать, передает корреспондент NUR.KZ.

Егору вызвали "скорую", которая отвезла мальчика в Центр материнства и детства, ему провели КТ и рентген, а затем озвучили страшный диагноз – "остеогенная саркома", рак кости.

"Наши документы отправили в Алматы и столицу, где подтвердили диагноз. Егору провели химиотерапию, сделали операцию, сказав, что она прошла успешно и удалось сохранить ногу. Поставили протез от колена до бедра. На плановом КТ врачи увидели рост метастаз. Тогда удалили две метастазы в легком и тазобедренном суставе. Затем Егору продолжили химиотерапию, всего 11 курсов", – рассказывает мама мальчика, Лариса Тихонова.

После очередной компьютерной томографии выяснилось, что метастазы вновь стали распространяться. Ребенку стали делать высокодозную химиотерапию, применяемую для взрослых. Была предложена таргетная терапия. Тем не менее, лечение Егор переносит плохо, несколько раз он был на грани жизни и смерти, говорит мама.

"Он был в реанимации на кислороде, у него был сепсис, заразили синегнойкой, гепатитом. Но он все выстоял. Нам было предложено продолжить лечение за рубежом, так как в Казахстане больше нет лечения для Егора, но есть шанс.

И заказывать оригинальные препараты, закупать самим, так как в Казахстане только дженерики (препараты, имеющие тот же состав по активным веществам, что и у оригинальных – прим. ред.). Нам дали шанс, выход. Тем более, что метастазы закальцинировались и многие ушли.

Клиника Турции "Аджибадем" дает Егору шанс на выздоровление и ждет нас на лечение как можно быстрее. Ими предложен протокол США на сумму 75 000 долларов.​ Это – непосильная сумма для нашей семьи", – говорит Лариса.

Она работает лаборантом-микробиологом в водоканале, а папа – грузчиком. С небольшой зарплатой осилить такую сумму практически невозможно. Кроме того, в семье растут еще двое детей.

Реквизиты:

Для Казахстана:

Kaspi Gold: 4400 4301 9583 8310

Карта привязана к номеру: +77773612562

LARISSA TIKHONOVA (мама)

Halyk Bank: 4405 6397 9404 8767

Карта привязана к номеру: +77773612562

LARISSA TIKHONOVA (мама)

Для России:

Карта Сбербанк (МИР): 2202 2025 7261 8902

Мальцева Нина​ Александровна (тётя)

Instagram: @help_egor_2022

Номер мамы: +77773612562

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1970706-igral-v-futbol-i-horosho-uchilsya-podrostok-iz-ust-kamenogorska-boretsya-s-rakom-kosti/