Бельгия стала первой страной, которая ввела карантин из-за оспы обезьян

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Бельгия стала первой страной, которая ввела 21-дневный карантин для больных оспой обезьян. В стране за минувшую неделю подтвержден четвертый случай, передает La Libre.

Оспа обезьян имеет длительный инкубационный период, который длится от пяти дней до трех недель.

Одновременно с этим ВОЗ предупредила, что вирус чаще всего передается от мужчины к мужчине половым путем.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук сообщил, что риск распространения в стране остается на низком уровне.

Тем временем в Аргентине сообщили о первом предполагаемом случае оспы обезьян, передает РИА Новости.

"Житель провинции Буэнос-Айрес обратился за медицинской помощью в (столице страны) Буэнос-Айресе с симптомами, сопоставимыми с оспой обезьян: пустулами в различных частях тела и высокой температурой", - говорится в сообщении.

Житель Аргентины недавно вернулся из Испании.

Первый подтвержденный случай заражения выявлен в Швейцарии. Диагноз подтвержден после лабораторных анализов в пятницу. Пациента изолировали, передает Tages Anzeiger.

Также первый случай зафиксировали в Израиле. Инфицированный вернулся недавно с отдыха в Западной Европе, передает N12 News.

Ранее о случаях заболевания сообщили в США, Австралии, Великобритании, Канаде, Швеции и других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1970490-belgiya-stala-pervoy-stranoy-kotoraya-vvela-karantin-iz-za-ospy-obezyan/