Родилась без одного ушка: девочка из Алматы нуждается в операции, чтобы вернуть слух

Адиля. Фото: из личного архива

5-летняя Адиля из Алматы родилась без одного ушка, оно полностью закрыто. Родители девочки предполагают, что причиной мог стать перенесенный во время беременности мамой грипп, передает корреспондент NUR.KZ.

"Адиля для нас особенная во всех смыслах. Для нас с женой она является подарком судьбы. Наш каждый день начинается и заканчивается молитвами о здоровье дочки.

Адиля родилась в 2016 году. Она - вторая дочь в семье, у первой нет никаких проблем со здоровьем. Предполагаем, что причиной этого является то, что во время беременности, во втором триместре, мама переболела гриппом", - рассказывает папа девочки Ерболат Куанышев.

Недавно родители узнали, что, к тому же, у ребенка есть отверстие в нёбе, которое мешает развитию речь. Но это можно исправить - девочке сделают операцию в нашей стране.

"Три года назад мы прошли аудиограмму, состояние правого уха было отличным. Но слух со временем снижается. По результатам обследования узнали, что слух снизился уже до 75%. В этом случае у нас в стране не дают инвалидность из-за того, что ребенок может слышать одним ухом. Если бы была инвалидность, мы бы получали лекарства и лечение по квоте. Это могло бы спасти здоровое ушко", - говорит папа.

Адиля ходит в садик, но дети с ней не играют из-за ее особенности. Скоро ей предстоит пойти в школу, и родители боятся негатива со стороны других детей - это станет стрессом для девочки. Сейчас ребенку требуется операция по восстановлению слуха и реконструкции ушной раковины.

"Врачей, кто может прооперировать ребенка, очень мало. Поэтому мы обращаемся к опытным зарубежным врачам. Операция, которая предстоит Адиле, состоит из двух этапов. На первом этапе откроют ушной проход, затем будут имплантировать слуховые косточки. Спустя полгода или год будет проходить второй этап - пластическая хирургия. То есть, будут делать слуховую перепонку.

Сумма операции большая - 47 тысяч долларов, и помимо этого нужна определенная сумма для реабилитации. Операцию будет проводить доктор Ашеш Бхумкар из Индии", - говорит отец девочки.

Ерболат работает и подрабатывает частным извозом, но денег все равно не хватает на операцию.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4814 8775

+7 (747) 406-96-85 Ерболат Куанышев (папа)

@help_adilia_microtia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1970222-rodilas-bez-odnogo-ushka-devochka-iz-almaty-nuzhdaetsya-v-operatsii-chtoby-vernut-sluh/