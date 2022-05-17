Вероятный случай Конго-крымской геморрагической лихорадки зафиксировали в Шымкенте

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В Шымкенте зарегистрирован случай с подозрением на заболевание Конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Отмечается, что в минувший понедельник 46-летняя жительница Байдибекского района Туркестанской области обратилась в областную клиническую больницу с диагнозом "Желудочно-кишечное кровотечение острой тяжелой степени".

В тот же день ее перевели Шымкентскую городскую инфекционную больницу с диагнозом "Вероятный случай ККГЛ".

Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое. Это, по их словам, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом.

Пациентку изолировали, она находится в реанимационном отделении горбольницы.

"Выявлено 15 контактных человек, из них 9 - медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение. В целях профилактики эпидемии комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий продолжается соответствующими специалистами", - сообщили в КСЭК.

Как подчеркнули специалисты, Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости Конго-крымской геморрагической лихорадке. В прошлом году выявили 2 случая.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго, при несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.

Основные клинические симптомы ККГЛ: инкубационный период 1-14 дней, длительность этого периода зависит от путей заражения вируса.

Начальные симптомы: быстрое повышение температуры до 39-40 градусов, сильные головные боли, появляется покраснение глаз, лица, шеи и в верхнем отделе туловища, боли в мышцах шеи и пояснице, тошнота, рвота, понос, затем появляется сыпь, кровотечение из носа, десен, маточное и желудочное кровотечение, образуются гематомы на местах инъекций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1969752-veroyatnyy-sluchay-kongo-krymskoy-gemorragicheskoy-lihoradki-zafiksirovali-v-shymkente/